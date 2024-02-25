NBA’de Boston Celtics üst üste 8. galibiyetini aldı

TIMBERWOLVES EVİNDE GÜLDÜ

Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves, sahasında Brooklyn Nets'i 101-86'lık skorla geçti. Bu sezon 40. maçını kazanan Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı ve 8 ribaunt, Karl-Anthony Towns 28 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi. Arka arkaya 4 olmak üzere 35. mağlubiyetini yaşayan Nets'te Cam Thomas 18, Mikal Bridges 15 ve Nic Claxton 12 sayı kaydetti.