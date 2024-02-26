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Giriş Tarihi: 26.2.2024 11:00

Fenerbahçeli yöneticiden Ergin Ataman'a sert tepki: Bu kutsal görevi bırakacaksın!

Fenerbahçeli yöneticiden Ergin Ataman’a sert tepki: Bu kutsal görevi bırakacaksın!

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a eleştirilerde bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampionası Elemeleri'nde İzlanda'yı 76-75 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Milli takıma son saniyede galibiyeti Tarık Biberovic'in basketi getirdi.

Maç sonu Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya üzerinden A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a sert eleştirilerde bulundu.


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Fenerbahçeli yöneticiden Ergin Ataman'a sert tepki: Bu kutsal görevi bırakacaksın!
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