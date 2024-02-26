Fenerbahçeli yöneticiden Ergin Ataman’a sert tepki: Bu kutsal görevi bırakacaksın!

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a eleştirilerde bulundu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampionası Elemeleri'nde İzlanda'yı 76-75 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Milli takıma son saniyede galibiyeti Tarık Biberovic'in basketi getirdi.
Maç sonu Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya üzerinden A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a sert eleştirilerde bulundu.