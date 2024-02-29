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Giriş Tarihi: 29.2.2024

Üst üste 4. defa final four!

Üst üste 4. defa final four!
Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding, çeyrek final serisi ilk maçında evinde 98-91 mağlup ettiği Perfumerias Avenida'yı dün gece de deplasmanda 73-67 yenerek seriyi kazandı. Mücadelenin en skorer ismi, sarı-lacivertliler adına 15 sayı kaydeden Yvonne Anderson olurken Nikolina Milic ve Napheesa Collier de 14'er sayı attı. Euroleague'de sezonun geride kalan kısmında oynadığı 16 karşılaşmanın 14'ünden zaferle ayrılan Kanarya üst üste 4'üncü, toplamda ise 10'uncu kez Final Four'da yer alacak. Fenerbahçe Alagöz Holding, yarı finalde Casademont ZaragozaÇukurova Basketbol eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. O eşleşmede ise durum 1-1… Sarılacivertliler geçen sezon finalde Çukurova'yı yenerek bu kupayı müzesine götürmüştü.
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Üst üste 4. defa final four!
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