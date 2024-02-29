Üst üste 4. defa final four!

Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding, çeyrek final serisi ilk maçında evinde 98-91 mağlup ettiğiMücadelenin en skorer ismi, sarı-lacivertliler adına 15 sayı kaydeden Yvonne Anderson olurken Nikolina Milic ve Napheesa Collier de 14'er sayı attı. Euroleague'de sezonun geride kalan kısmında oynadığı 16 karşılaşmanın 14'ünden zaferle ayrılanFenerbahçe Alagöz Holding, yarı finalde Casademont ZaragozaÇukurova Basketbol eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. O eşleşmede ise durum 1-1…