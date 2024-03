Hidayet Türkoğlu: “İzlanda karşısında son saniyede de olsa kazanmak değerliydi”

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Medicana arasında Basketbol Ligi ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Organizasyonun ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Medicana CEO'su Reha Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz pazar günü 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile oynan müsabakada milli takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Başkan Hidayet Türkoğlu, "Herkesin bildiği gibi Türkiye Basketbol Ligi, hem ulusal hem de uluslararası arenada marka değerini üst seviyelere taşımaya devam ediyor. Kulüplerimizin Avrupa'daki başarısı bizi her geçen gün gururlandırıyor. Bu anlamda da Türkiye Basketbol Ligi'ne bakış açısı çok anlamlı ve değerli olmuştur. Bugün de ülkemize 30 yılı aşkın süredir hem sağlık hem de spor anlamında çok değerli yatırımlar yapmış olan Medicana ile işbirliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tip anlaşmalar basketbola olan ilginin artmasında çok değerlidir. O yüzden başta Reha beye ve tüm Medicana markasının çalışanlarına teşekkür ediyorum. Umarım bu işbirliği uzun yıllar sürecek bir anlaşma olur. Hem Medicana grubunun hem de Türk basketbolunun mutlu olacağı bir süreç olur" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDE GÜZEL BİR YAZ SÜRECİ VAR"

Milli takımın galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını fakat performansın yetersiz olduğunu vurgulayan Başkan Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle kazanmak tabii her zaman hem motivasyon anlamında hem de tecrübe anlamında bizleri mutlu ediyor. Ama her şeyden önemlisi bu salonu hınca hınç dolduran taraftarımız için önemli bir heyecan süreci oldu. Biz olaylara yönetici olarak farklı bakıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz ve katılacağımız turnuva için olumlu bir adım olarak görüyoruz. Rakibimiz İzlanda'da olsa, son saniye kazanmış da olsak bizim için değerliydi. Takıma yeni katılan Tarık Biberovic'in de takımla birlikte bu heyecanı yaşamış olması da tabii ki bizim için çok değerliydi. Önümüzdeki süreçlerde de kendimizce yapmamız gerekenleri net bir şekilde gördük. Bu süreç her zaman farklı olmuştur. Milli takım her zaman bu tip organizasyonların var olmasına vesile olmuştur. Bu tip maçların bu şekilde kazanılması sevindirse de düşündürmüyor değil. Önümüzde güzel bir yaz süreci var. Gerekli adımları yavaş yavaş atacağız. Bizi sürekli destekleyen, salonu dolduran ve sonrasında tebrik eden herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

REHA ÖZKAYA: "HİDAYET TÜRKOĞLU'NUN SAHADAKİ DİK DURUŞU BİZE HER ZAMAN GÜÇ VERDİ"

Medicana CEO'su Reha Özkaya ise Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne ana sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye basketbolunun örnek sporcusu olan Hidayet kaptan ile birlikte olmaktan da ayrı bir heyecan ve onur duyuyoruz. Çünkü biz onu her zaman büyük bir şevkle izledik. Bazen televizyondan bazen de canlı izledik. Onun o sahadaki dik duruşu, takımı toparlayan duruşu bize her zaman güç verdi. Türkiye'nin en ihtiyaç duyduğu dönemlerde onun sıcak eline ihtiyacımız vardı. Biz de bugün imzaları atarken, elimiz sıcaktı. İnşallah Türk basketboluna uğurlu geleceğimize inanıyoruz. Spor ve sağlık alanında hizmet vermeye başlayalı 34 yıl oldu. Bu sürecin 32 yılını Medicana'da geçirdik. Açıkçası bugün başkanla birlikte keyifli bir gün yaşıyoruz. Uzun sürecek bir anlaşma olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.