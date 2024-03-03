LeBron James, NBA tarihine geçti! Alperen Şengün double-double yaptı...

LEBRON JAMES TARİHE GEÇTİ

LeBron James, Nuggets'a karşı ürettiği 26 sayıyla normal sezonlarda 40 bin 17 sayıya ulaştı. NBA tarihinin en skorer oyuncusu ünvanına sahip 39 yaşındaki James, normal sezonda 40 bin sayı barajına ulaşan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Sezonun 29. yenilgisini yaşayan Lakers'ta Rui Hachimura 23 sayı, Austin Reaves 19 sayı, 14 asist ve Anthony Davis 17 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.