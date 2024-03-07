Alperen Şengün’den 24 saatte iki rekor!

NBA'de dün oynanan maçta San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalmayla oynayan ve tarihi bir performansa imza atan Alperen Şengün, bu gece de harika bir performans sergiledi. Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildiği maçta 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ve 2 top çalmayla oynayan Alperen, yenilgiye engel olamadı. 21 yaşındaki milli basketbolcu, 14 asistle kariyer asist rekorunu da kırmış oldu.

Rockets'ta Jabari Smith 19 sayı, Cam Whitmore 17 sayı, Fred VanVleet 15 sayı, 8 asist, Jalen Green 15 sayıyla oynadı. Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Paul George 21 sayı, 7 ribaunt, James Harden 21 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Terance Mann 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.