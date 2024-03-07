Euroleague’de Anadolu Efes, Bayern Münih’i 23 sayı farkla geçti

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 28'inci haftasında evinde Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 109-86 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 28 sayıyla Shane Larkin oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes THY EuroLeague'deki 12'nci galibiyetini elde ederken, Bayern Münih ise bu sezonki 16'ncı mağlubiyetini aldı.

ANADOLU EFES: Larkin 28, Beaubois 6, Bryant 10, Clyburn 21, Thompson 10, Pleiss 2, Hollatz 6, Ercan Osmani 11, Oturu 2, Willis 9, Jones 4

BAYERN MUNIH: Weiler-Babb, Francisco 9, Edwards 19, Giffey, Bonga, Bolmaro 10, Lucic 18, Obst 3, Ibaka 15, Wimberg 2, Brankovic 2, Booker 8