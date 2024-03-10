Kanarya farka uçtu koltuğunu korudu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 93-68 mağlup etti. İlk yarıyı da 48-30 önde kapatan sarı-lacivertli takım, üst üste 11. galibiyetini alıp zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Dorsey 18 sayı kaydetti. Tarık Biberovic ise 15 sayı buldu. Merkezefendi'de Mason'un 24 sayısı takımına yetmedi. G.Saray Ekmas ise Darüşafaka'yı 95-78 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Türk Telekom-Reeder Samsunspor: 75-55, Manisa Büyükşehir-Aliağa Petkim Spor: 90-106.