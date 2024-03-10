Luka Doncic NBA tarihine geçti! Westbrook’u geride bıraktı...

DONCIN, NBA TARİHİNE GEÇTİ

Maçı 39 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile tamamlayan Doncic, üst üste tam altıncı kez triple-double yaptı. Bu üst üste triple-double yaptığı altı maçın hepsinde en az 30 sayı atan Sloven süper yıldız, NBA tarihinde bir ilki başardı.

Luka Doncic, NBA tarihinde üst üste altı kez 30+ sayı atıp triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Doncic'ten önce bu rekorun sahibi ise Russell Westbrook'tu.