Luka Doncic NBA tarihine geçti! Westbrook’u geride bıraktı...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 142-124 mağlup etti. All-star yıldızı Luka Doncic'in 39 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle üst üste altıncı kez "triple-double" yaptığı maçta Mavericks, bu sezon 36. galibiyetini elde etti.
Mavericks'te Kyrie Irving 21 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, Daniel Gafford ve Tim Hardaway 17'şer sayıyla oynadı. Pistons'ta Cade Cunningham 33 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Simone Fontecchio 27 sayı, James Wiseman 17 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı.
DONCIN, NBA TARİHİNE GEÇTİ
Maçı 39 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile tamamlayan Doncic, üst üste tam altıncı kez triple-double yaptı. Bu üst üste triple-double yaptığı altı maçın hepsinde en az 30 sayı atan Sloven süper yıldız, NBA tarihinde bir ilki başardı.
Luka Doncic, NBA tarihinde üst üste altı kez 30+ sayı atıp triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Doncic'ten önce bu rekorun sahibi ise Russell Westbrook'tu.
BULLS, DEPLASMANDA CLİPPERS'A YENİLDİ
Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 112-102 mağlup oldu. 10 dakika süre alan milli basketbolcu, 6 sayı, 1 ribaunt kaydetti.
Clippers'ta Paul George 22 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, Kawhi Leonard 19 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Norman Powell 18, Ivica Zubac 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Bulls'ta ise DeMar DeRozan 24 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Nikola Vucevic 22 sayı, 11 ribaunt, Coby White 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle salondan ayrıldı.
- SONUÇLAR
Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 112-102
Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 124-142
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 110-99
Phoenix Suns-Boston Celtics: 107-117
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 113-126
Denver Nuggets-Utah Jazz: 142-121
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-118 (Uzatmada)