Anadolu Efes Beaubois ile coştu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ'a konuk olan Anadolu Efes, ikinci yarısı kıran kırana geçen maçı 93-95 kazandı. Konuk ekipte son çeyrekte 22, toplamda ise 27 sayı atan Rodrigue Beaubois, galibiyette büyük rol oynadı. Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 22. maçında 19. kez sahadan galip ayrıldı. Efes, hafta içi EuroLeague'de ASVEL'e konuk olacak. Ligdeki 22. maçında 13. yenilgisini alan TOFAŞ ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı konuk edecek. Diğer sonuçlar: Pınar Karşıyaka-ONVO Büyükçekmece: 93-87, Beşiktaş Emlakjet-Çağdaş Bodrum: 96-90, Bahçeşehir Koleji-Bursaspor İnfo Yatırım: 67-80.