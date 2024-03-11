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Giriş Tarihi: 11.3.2024 09:49

Son dakika haberi: Alperen Şengün'den kötü haber! Sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı...

Son dakika haberi: Alperen Şengün’den kötü haber! Sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı...

Son dakika haberi: NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmada sakatlanan Alperen Şengün, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı.

Son dakika haberi: NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings ile kozlarını paylaştı. Houston Rockets rakibini 112-104 mağlup etti.

BİTİME 40 SANİYE KALA OLDU

Maçın bitimine 40 saniye kala Sacramento Kings hücumunda blok yapmak isteyen Alperen Şengün yere inerken ayağını burkuldu.

SEDYE İLE TERK ETTİ

Uzun süre yerden kalmayan Alperen Şengün sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. Alperen'in çok üzgün olduğu gözlendi. Alperen Sacramento Kings maçını 14 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamladı.

MR ÇEKİLECEK

ESPN'in aktardığı bilgiye göre, temsilcimiz Alperen Şengün'ün bugün hem sağ dizinden hem de ayak bileğinden MR çekilecek.

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Son dakika haberi: Alperen Şengün'den kötü haber! Sahadan tekerlekli sandalye ile ayrıldı...
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