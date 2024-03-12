Alperen Şengün için açıklama geldi! Sedyeyle oyundan çıkmıştı...

ALPEREN AMELİYAT OLMAYACAK

Alperen Şengün'ün ayak bileği ciddi şekilde burkuldu ve dizinde morarma meydana geldi. MR sonucuna göre sakatlığı ameliyat gerektirmiyor.

Maçın ardından Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen Şengün'ün sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu görmekten nefret ediyoruz. Alperen savunmaya koşarken rakibini durdurmak için bir hamle yaptı. Bence deplasmandaki en iyi galibiyetlerimizden biri. Onun çok büyük bir payı vardı. Orada neler olduğunu göreceğiz. Spekülasyon yapmaktan nefret ediyorum. Bileğinin üzerine kötü bir şekilde düşmüş gibi gözüküyordu" ifadelerini kullandı.