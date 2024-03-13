İsmail Kartal’dan Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar!

'HER OYUNCUMA GÜVENİYORUM'



Kartal, öğrencilerine güvendiğini belirterek, "Geniş ve derin bir kadromuz var. Ayrıca Becao ve King'in yeniden aramıza katılmasını bekliyoruz. Taraftarlarımız endişelenmesin, hem ligde hem de Konferans Ligi'nde sonuna kadar savaşmamızı sağlayacak kadar iyi bir kadroya sahibiz. Sahaya sürdüğüm, forma verdiğim her oyuncuma güvenim tam. Maç maç ilerlemeye, ona göre kadro seçimleri yapmaya devam edeceğiz. Rakibe göre en iyi seçimleri yapacağız" diye konuştu.