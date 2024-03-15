Houston Rockets’tan Alperen Şengün’e maksimum kontrat

Houston Rockets'la bu sezon dikkatleri üzerine çeken ve birçok rekora imza atan Alperen Şengün, takımıyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Athletic'te yer alan haberde Alperen Şengün'ün 5 yıllık maksimum kontrat alabileceği belirtildi. Alperen Şengün'ün yeni kontratına ilişkin, "Sezon sonuna baktığımızada Alperen Şengün'ün 5 için 225 milyon dolarlık bir kontrat alabiceğini düşünüyorm." ifadeleri kullanıldı. Milli basketbolcu, bu kontratla Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesine imza atabilir.

SACRAMENTO KINGS MAÇINDA SEZONU KAPATTI

NBA'de Houston Rockets'ın Sacramento Kings'le oynadığı maçta sakatlanan Alperen Şengün'ün dizinde herhangi bir problem olmadığı açıklandı. Sakatlığının ayak bileğinde olduğunu belirten milli basketbolcu, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem yok. Bileğim burkulduğu için kısa bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler." açıklamasında bulundu.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Houston Rockets'ta Alperen Şengün 63 maçta forma giydi. Alperen Şengün bu maçlarda 21.1 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asist ortalamaları yakaladı. Rockets, Alperen Şengün'ü 2021 NBA Draftı'nda 16. sıradan seçmişti.