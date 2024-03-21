Ligden çekilmeye destek!

THY Avrupa Ligi 30. hafta maçındaSezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 8 sayı farkla 89-81 kaybeden sarılacivertliler dünkü mücadeleyi 14 sayı farkla kazanarak ikili averajı da eline geçirdi. Taraftarların tribünde açtığı pankart ise gündem oldu. Sarı-lacivertliler,yazılı bir pankartı açıp futbol takımınınMaçı izleyen Mert Hakan Yandaş'a tribünler sevgi gösterisinde bulundu.