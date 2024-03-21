Ligden çekilmeye destek!

THY Avrupa Ligi 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'yı 88-74 mağlup etti.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 8 sayı farkla 89-81 kaybeden sarılacivertliler dünkü mücadeleyi 14 sayı farkla kazanarak ikili averajı da eline geçirdi. Taraftarların tribünde açtığı pankart ise gündem oldu. Sarı-lacivertliler, "Biz tek siz hepiniz, 2 Nisan'da kongredeyiz"
yazılı bir pankartı açıp futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi konusunda yapılacak genel kurulu işaret etti.
Maçı izleyen Mert Hakan Yandaş'a tribünler sevgi gösterisinde bulundu.