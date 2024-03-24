Son sözü Bahçeşehir söyledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bahçeşehir Koleji, Çağdaş Bodrum Spor'u konuk etti. Büyük mücadeleye sahne olan maçta gülen taraf 89-86'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Tyler Cavanaugh'un etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Kırmızı Ejderhalar ilk çeyreği 23-19 üstün kapattı.
Bahçeşehir, soyunma odasına ise 51-43 önde girdi. İkinci yarıda da hücumda skor üretmeyi sürdüren kırmızı- lacivertliler, farkı çift hanelere taşıdı. Johnson ve Alibegovic'in skorer oyunuyla 66-64 öne fırlayan Çağdaş Bodrum, son çeyreğe de 71-70 üstünlükle girdi. Alibegovic'in basketine üçlükle cevap veren Axel Bouteille, Bahçeşehir Koleji'ne 85-84'lük avantajı getirdi.
Serbest atışlarda isabeti bulan Cavanaugh ile Bahçeşehir, son bir dakikaya önde girip mücadeleyi 89-86 kazandı. Kırmızı Ejderhalar'da 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Tyler Cavanaugh 19 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Boutsiele ise 16 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.
RADONJİC: MAÇIN İKİ YÖNÜNÜ DE İYİ OYNADIK
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Öncelikle tüm oyuncularımı ve ekibimi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. İki takım için de önemli bir karşılaşmaydı. Oyunun iki yönünde de başarılı bir ilk yarı geçirdik. Üçüncü çeyrekte savunmada çok hata yaptık, hücumda da ilk yarıdaki gibi oynayamadık. Maçın son dakikalarına yakın bir skorla girildi ve sonunda kazanmayı başardık.
Şimdi önümüzdeki FIBA Europe Cup yarı final ilk maçına odaklanacağız."