Son sözü Bahçeşehir söyledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bahçeşehir Koleji, Çağdaş Bodrum Spor'u konuk etti. Büyük mücadeleye sahne olan maçta gülen taraf 89-86'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Tyler Cavanaugh'un etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçirenBahçeşehir, soyunma odasına ise 51-43 önde girdi. İkinci yarıda da hücumda skor üretmeyi sürdüren kırmızı- lacivertliler, farkı çift hanelere taşıdı. Johnson ve Alibegovic'in skorer oyunuyla 66-64 öne fırlayan Çağdaş Bodrum, son çeyreğe de 71-70 üstünlükle girdi.Serbest atışlarda isabeti bulan Cavanaugh ile Bahçeşehir, son bir dakikaya önde girip mücadeleyi 89-86 kazandı.Boutsiele ise 16 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Öncelikle tüm oyuncularımı ve ekibimi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. İki takım için de önemli bir karşılaşmaydı. Oyunun iki yönünde de başarılı bir ilk yarı geçirdik.Şimdi önümüzdeki FIBA Europe Cup yarı final ilk maçına odaklanacağız."