Hasan Arat: Final bu takımın hakkıdır

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u 81-72 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, açıklamalarda bulundu.

Takımla gurur duyduğunu ifade eden Hasan Arat, "Beşiktaş basketbolu çok köklü bir kurum. Yukarıda da formaları gördünüz. Arkadaşlarımız çok güzel bir maç yaptı. Seyirci muazzamdı. Beşiktaş seyircisi, basketbolu çok iyi bilir. Bugün ne kadar iyi bildiğini tüm Avrupa'ya gösterdi. Onlarla gurur duyduk. Takımızla gurur duyduk. İnşallah son maçı da alıp, final bu takımın hakkıdır" diye konuştu.

"SON 3 SANİYE OYNAMADAN BASKETBOL BELLİ OLMAZ"

Fransa'da oynanacak serinin son maçı hakkında da yorumlarda bulunan Arat, "Basketbolda her saniye önemlidir. Dolayısıyla ben seçimlerde de söylemiştim. Son 3 saniye oynamadan basketbol belli olmaz. O yüzden bakacağız" şeklinde konuştu.

Basketbol branşına yeni salon yapma düşüncesiyle ilgili ise "Size her şeyi zamanla anlatacağım" diyerek sözlerini noktaladı.