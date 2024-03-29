Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Hasan Arat: Final bu takımın hakkıdır
Giriş Tarihi: 30.3.2024 00:41 Son Güncelleme: 30.3.2024 00:41

Hasan Arat: Final bu takımın hakkıdır

Hasan Arat: Final bu takımın hakkıdır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, “Arkadaşlarımız çok güzel bir maç yaptı. Seyirci muazzamdı. Beşiktaş seyircisi, basketbolu çok iyi bilir. Bugün ne kadar iyi bildiğini tüm Avrupa’ya gösterdi. Takımızla gurur duyduk. İnşallah son maçı da alıp, final bu takımın hakkıdır” dedi.

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u 81-72 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, açıklamalarda bulundu.

Takımla gurur duyduğunu ifade eden Hasan Arat, "Beşiktaş basketbolu çok köklü bir kurum. Yukarıda da formaları gördünüz. Arkadaşlarımız çok güzel bir maç yaptı. Seyirci muazzamdı. Beşiktaş seyircisi, basketbolu çok iyi bilir. Bugün ne kadar iyi bildiğini tüm Avrupa'ya gösterdi. Onlarla gurur duyduk. Takımızla gurur duyduk. İnşallah son maçı da alıp, final bu takımın hakkıdır" diye konuştu.

"SON 3 SANİYE OYNAMADAN BASKETBOL BELLİ OLMAZ"

Fransa'da oynanacak serinin son maçı hakkında da yorumlarda bulunan Arat, "Basketbolda her saniye önemlidir. Dolayısıyla ben seçimlerde de söylemiştim. Son 3 saniye oynamadan basketbol belli olmaz. O yüzden bakacağız" şeklinde konuştu.

Basketbol branşına yeni salon yapma düşüncesiyle ilgili ise "Size her şeyi zamanla anlatacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hasan Arat: Final bu takımın hakkıdır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA