A.Efes’ten 4 günde ikinci F.Bahçe zaferi

Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup etti.rövanşı vermemiş oldu. Efes'tegalibiyetin mimarları oldu. Daniel Oturu da 17 sayı kaydetti. F.Bahçe'nin en skorer ismi ise 17 sayı ile Tarık Biberovic oldu. Öte yandan müsabakanın birinci yardımcı hakemi Sinem Tetik Akbayrak, rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarıda görev yapamadı. Karşılaşmaya üçüncü periyottan itibaren iki hakemle devam edildi. Efes 49 puanla lider, bir maçı eksik sarı-lacivertliler ise 46 puanla ikinci sırada.