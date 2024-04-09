A.Efes’ten 4 günde ikinci F.Bahçe zaferi

TÜRKİYE
Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup etti. Cuma günü EuroLeague'de oynanan maçta da Kanarya'yı 82-80 deviren lacivert-beyazlılar,
rövanşı vermemiş oldu. Efes'te 22'şer sayı atan Shane Larkin ve Ercan Osmani,
galibiyetin mimarları oldu. Daniel Oturu da 17 sayı kaydetti. F.Bahçe'nin en skorer ismi ise 17 sayı ile Tarık Biberovic oldu. Öte yandan müsabakanın birinci yardımcı hakemi Sinem Tetik Akbayrak, rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarıda görev yapamadı. Karşılaşmaya üçüncü periyottan itibaren iki hakemle devam edildi. Efes 49 puanla lider, bir maçı eksik sarı-lacivertliler ise 46 puanla ikinci sırada.