Arsenal-Bayern maçında skandal penaltı kararı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde önceki gece oynanan ve 2-2 biten Arsenal-Bayern Münih maçında çok konuşulacak bir hakem hatası yapıldı. 66. dakikada Arsenal kalecisi David Raya, kale vuruşunda takım arkadaşı Gabriel'e pas verdi.İsveçli hakem Glenn Nyberg ise Gabriel'in yaptığını elle oynama kararı olarak değerlendirmedi ve oyunu devam ettirdi. Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel konuyla ilgili, "Gabriel topu elle tuttuğu için hakem penaltı vermeyerek büyük bir hata yaptı" dedi. Ayrıca hakemin, "dediğini aktardı.