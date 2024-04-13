Play-off’ta rakip Monaco

THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında deplasmanda Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 84-81 mağlup oldu. Bu sonuçla normal sezonu 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, playoff'ta AS Monaco ile eşleşti. Başantrenör Sasa Obradovic yönetimdeki Fransız ekibi 23 galibiyet, 11 yenilgi ile sezonu 3. sırada bitirdi. Atina'daki mücadelede Olympiakos'lu Isaiah Canaan 27 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe'de Nigel Hayes'in 21 sayısı yetmedi. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes'in de play-in turunda rakibi İtalyan Virtus Bologna oldu.