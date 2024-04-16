İtinayla tarih yazılır

10 kez Final-Four'a kalan, 6'sında final oynayan
Fenerbahçe Alagöz
Holding üst üste iki şampiyonlukla
bunu başaran ilk Türk takımı
oldu. Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq
LM'yi 106-73'lük skorla mağlup ederek
bir kez daha EuroLeague'in en büyüğü
olan sarı-lacivertli kızlar, 2013, 2014, 2017 ve 2022 yıllarında ise finalde kaybetmişti.
Şampiyonluğun uzun bir hikâyesi
olduğunu ve takımıyla gurur duyduğunu
belirten Fenerbahçe Kadın Basketbol'dan
Sorumlu Yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, "Bu kupa tüm camiamıza armağan olsun. Çok uzun maratondu. Kelimeler yetmez ama şunu çok rahat söyleyebilirim ki bu takımla gurur duyuyorum"
ifadelerini kullandı.