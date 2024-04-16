İtinayla tarih yazılır

Fenerbahçe AlagözHolding üst üste iki şampiyonluklabunu başaran ilk Türk takımıoldu. Fransa ekibi Villeneuve d'AscqLM'yi 106-73'lük skorla mağlup ederekbir kez daha EuroLeague'in en büyüğüolan sarı-lacivertli kızlar,Şampiyonluğun uzun bir hikâyesiolduğunu ve takımıyla gurur duyduğunubelirten Fenerbahçe Kadın Basketbol'danSorumlu Yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş,ifadelerini kullandı.