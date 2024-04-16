İtinayla tarih yazılır

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Giriş Tarihi: 16.4.2024

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Fenerbahçe’nin kızları EuroLeague kupasını üst üste ikinci kez Türkiye’ye getirdi

10 kez Final-Four'a kalan, 6'sında final oynayan Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste iki şampiyonlukla bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73'lük skorla mağlup ederek bir kez daha EuroLeague'in en büyüğü olan sarı-lacivertli kızlar, 2013, 2014, 2017 ve 2022 yıllarında ise finalde kaybetmişti. Şampiyonluğun uzun bir hikâyesi olduğunu ve takımıyla gurur duyduğunu belirten Fenerbahçe Kadın Basketbol'dan Sorumlu Yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, "Bu kupa tüm camiamıza armağan olsun. Çok uzun maratondu. Kelimeler yetmez ama şunu çok rahat söyleyebilirim ki bu takımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
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