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Giriş Tarihi: 16.4.2024

Tavuklar Marjanovic’ten

Tavuklar Marjanovic’ten
NBA'DE normal sezonun son gününde Houston Rockets, LA Clippers'ı 116- 105 mağlup ederken karşılaşmaya Rocketslı Boban Marjanovic'in yaptığı jest damgasını vurdu. Clippers taraftarlarının takımın sponsoru olan fast food zincirinden ücretsiz tavuklu sandviç kazanabilmesi için rakip takımın üst üste iki serbest atışı isabet ettirmemesi gerekiyordu.

İKİNCİYİ BİLEREK ATMADI
Bitime 5 dakika kala çizgiye gelen Sırp oyuncu ilk atışını kaçırdı. Eski bir Clippers basketbolcusu olduğu için ödülün farkında olan Marjanovic, tribünlere "Tavuk… benden!" derken ikinci atışı da bilerek kaçırdı ve Clippers taraftarı, deneyimli yıldız sayesinde ücretsiz tavuklarına kavuşmuş oldu. Bu sezon sadece 14 maçta forma giymiş olan 2.24'lük dev basketbolcu, karşılaşmayı 13 sayı-8 ribaundla bitirdi. Sezonu 41 galibiyet, 41 mağlubiyetle tamamlayan Rockets, 2019-20'den beri en iyi derecesini yakalamış oldu.
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Tavuklar Marjanovic’ten
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