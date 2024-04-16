Tavuklar Marjanovic’ten

NBA'DE normal sezonun son gününde Houston Rockets, LA Clippers'ı 116- 105 mağlup ederken karşılaşmaya Rocketslı Boban Marjanovic'in yaptığı jest damgasını vurdu.
Clippers taraftarlarının takımın sponsoru olan fast food zincirinden ücretsiz tavuklu sandviç kazanabilmesi için rakip takımın üst üste iki serbest atışı isabet ettirmemesi gerekiyordu.
İKİNCİYİ BİLEREK ATMADI
Bitime 5 dakika kala çizgiye gelen Sırp oyuncu ilk atışını kaçırdı. Eski bir Clippers basketbolcusu olduğu için ödülün farkında olan Marjanovic, tribünlere "Tavuk… benden!" derken ikinci atışı da bilerek kaçırdı ve Clippers taraftarı, deneyimli yıldız sayesinde ücretsiz tavuklarına kavuşmuş oldu.
Bu sezon sadece 14
maçta forma giymiş olan 2.24'lük
dev basketbolcu, karşılaşmayı 13
sayı-8 ribaundla bitirdi. Sezonu 41
galibiyet, 41 mağlubiyetle tamamlayan
Rockets, 2019-20'den beri en
iyi derecesini yakalamış oldu.