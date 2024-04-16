Tavuklar Marjanovic’ten

NBA'DE normal sezonun son günündeClippers taraftarlarının takımın sponsoru olan fast food zincirinden ücretsiz tavuklu sandviç kazanabilmesi için rakip takımın üst üste iki serbest atışı isabet ettirmemesi gerekiyordu.Bu sezon sadece 14maçta forma giymiş olan 2.24'lükdev basketbolcu, karşılaşmayı 13sayı-8 ribaundla bitirdi. Sezonu 41galibiyet, 41 mağlubiyetle tamamlayanRockets, 2019-20'den beri eniyi derecesini yakalamış oldu.