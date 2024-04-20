F.Bahçe’de sadece kupa kazanırsınız

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st üste ikinci kez EuroLeague zaferine ulaşan F.Bahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, bu sezon kazandığı FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, Kadınlar EuroLeague ve Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu kupaları ile birlikte basının karşısına çıktı. Fransız başantrenör Valerie Garnier, sezonu "Muhteşem" sözü ile özetlerken, "2018-2019 sezonunda da F.Bahçe'de görev yaptım. F.Bahçe dokusunu biliyordum. Buraya sadece kazanmak için gelirsiniz. Bu sene çok zordu, olağanüstüydü. Kupalar için çok fazla çalışıldı.
Kızlar her istediklerimizi yaptılar, inanılmaz efor sarf ettiler. Çok ter döküldü" ifadelerini kullandı.