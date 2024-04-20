F.Bahçe’de sadece kupa kazanırsınız

st üste ikinci kez EuroLeague zaferine ulaşan F.Bahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, bu sezon kazandığı FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası, Kadınlar EuroLeague ve Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu kupaları ile birlikte basının karşısına çıktı. Fransız başantrenör Valerie Garnier, sezonu "Muhteşem" sözü ile özetlerken, "2018-2019 sezonunda da F.Bahçe'de görev yaptım.Kızlar her istediklerimizi yaptılar, inanılmaz efor sarf ettiler. Çok ter döküldü" ifadelerini kullandı.