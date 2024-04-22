Alperen Şengün, NBA’de ’en çok gelişme gösteren oyuncu’ ödülüne aday gösterildi

NBA'de Houston Rockets formasını terleten Alperen Şengün, yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Alperen ile birlikte 2023-2024 normal sezonunda en çok gelişme gösteren oyuncu ödülü için finalistler arasında Philadelphia 76ers'dan Tyrese Maxey ve Chicago Bulls'dan Coby White da yer aldı.