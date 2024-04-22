Anadolu Efes’in serisini Türk Telekom bitirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, deplasmanda lider Anadolu Efes'i 82-81 yendi. İlk çeyreği 24-23 ve devreyi 47-39 önde kapatan lacivert-beyazlılar, son bölüme de 65-64 galip girdi. Ancak Türk Telekom pes etmeyip özellikle Tyrone Wallace'ın (18 sayı, 5 ribaunt, 6 asist) performansıyla
skoru 82-81'e getirip müsabakayı kazandı. Böylece Efes'in 9 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Diğer sonuçlar:
Manisa BŞB-ONVO Büyükçekmece: 94-83, Aliağa Petkim-Bursaspor: 78-94, Tofaş-Pınar Karşıyaka: 111-91.