Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes’in serisini Türk Telekom bitirdi
Giriş Tarihi: 22.4.2024

Anadolu Efes’in serisini Türk Telekom bitirdi

Anadolu Efes’in serisini Türk Telekom bitirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, deplasmanda lider Anadolu Efes'i 82-81 yendi. İlk çeyreği 24-23 ve devreyi 47-39 önde kapatan lacivert-beyazlılar, son bölüme de 65-64 galip girdi. Ancak Türk Telekom pes etmeyip özellikle Tyrone Wallace'ın (18 sayı, 5 ribaunt, 6 asist) performansıyla skoru 82-81'e getirip müsabakayı kazandı. Böylece Efes'in 9 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Diğer sonuçlar: Manisa BŞB-ONVO Büyükçekmece: 94-83, Aliağa Petkim-Bursaspor: 78-94, Tofaş-Pınar Karşıyaka: 111-91.
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes’in serisini Türk Telekom bitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA