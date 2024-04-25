Euroleague’den Ergin Ataman ve Panathinaikos’a disiplin soruşturması

THY Euroleague playoff çeyrek final ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e evinde 91-87 mağlup olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman maçın ardından çok sert ifadeler kullanmıştı.

Hakem yönetimini eleştiren Ataman; "İyi oynamadık, kaybettik ama bu maç temiz değildi.Basketbol açısından adil bir yönetim olduğunu düşünmüyorum. Biz bu seriyi kazanıp Final Four'a kalacağız. Kalamazsak görevi bırakırım." diye konuşmuştu.

Panathinaikos'tan yapılan açıklamada ise; "Dünyada olan trajik olayların (Rusya-Ukrayna, Filistin - İsrail) profesyonel basketbola etki ettiğine inanmak istemiyoruz ama maçtaki hatalar başka şey düşünmemizi engelliyor" ifadeleri kulanılmıştı.