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Giriş Tarihi: 26.4.2024 00:44 Son Güncelleme: 26.4.2024 00:48

Euroleague'den Ergin Ataman ve Panathinaikos'a disiplin soruşturması

Euroleague’den Ergin Ataman ve Panathinaikos’a disiplin soruşturması

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague play-off çeyrek final serisinde Maccabi Tel Aviv'e kaybettikleri ilk maçın ardından çok sert ifadeler kullanmıştı. Euroleague yönetimi, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Ataman ile Panathinaikos hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

THY Euroleague playoff çeyrek final ilk maçında Maccabi Tel Aviv'e evinde 91-87 mağlup olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman maçın ardından çok sert ifadeler kullanmıştı.

Hakem yönetimini eleştiren Ataman; "İyi oynamadık, kaybettik ama bu maç temiz değildi.Basketbol açısından adil bir yönetim olduğunu düşünmüyorum. Biz bu seriyi kazanıp Final Four'a kalacağız. Kalamazsak görevi bırakırım." diye konuşmuştu.

Panathinaikos'tan yapılan açıklamada ise; "Dünyada olan trajik olayların (Rusya-Ukrayna, Filistin - İsrail) profesyonel basketbola etki ettiğine inanmak istemiyoruz ama maçtaki hatalar başka şey düşünmemizi engelliyor" ifadeleri kulanılmıştı.

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Euroleague'den Ergin Ataman ve Panathinaikos'a disiplin soruşturması
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