F.Bahçe, Monaco’daki İlk raundu kazandı!

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.Maça etkili başlayan Fransız takımı, ilk periyodu 26-15 önde kapattı. Nigel Hayes ve Calathes ile direnmeye çalışan sarı-lacivertliler, soyunma odasına ise 46-37 geride gitti. Üçüncü çeyreğe Sestina'nın üçlükleri ve Guduric'in basket faulüyle 8-0'lık seriyle başlayan Kanarya, farkı eritti. Fenerbahçe, Calathes'in çizgiden bulduğu sayı ile karşılaşmada ilk kez öne geçti: 62-61. Normal süre ise 81-81 bitince maç uzadı. Uzatma bölümlerine üçlük yağmuruyla başlayan sarılacivertli ekip, salondan 95-91 galip ayrıldı.Serinin ikinci maçı yarın yine Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.