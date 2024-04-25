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Giriş Tarihi: 25.4.2024

F.Bahçe, Monaco’daki İlk raundu kazandı!

F.Bahçe, Monaco’daki İlk raundu kazandı!
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. Normal sürenin 81-81 bittiği mücadeleyi uzatmalarda 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, seride 1-0 öne geçti. Maça etkili başlayan Fransız takımı, ilk periyodu 26-15 önde kapattı. Nigel Hayes ve Calathes ile direnmeye çalışan sarı-lacivertliler, soyunma odasına ise 46-37 geride gitti. Üçüncü çeyreğe Sestina'nın üçlükleri ve Guduric'in basket faulüyle 8-0'lık seriyle başlayan Kanarya, farkı eritti. Fenerbahçe, Calathes'in çizgiden bulduğu sayı ile karşılaşmada ilk kez öne geçti: 62-61. Normal süre ise 81-81 bitince maç uzadı. Uzatma bölümlerine üçlük yağmuruyla başlayan sarılacivertli ekip, salondan 95-91 galip ayrıldı. Nigel Hayes 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Nick Calathes ise 17 sayı kaydetti. Serinin ikinci maçı yarın yine Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.
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F.Bahçe, Monaco’daki İlk raundu kazandı!
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