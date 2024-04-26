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Giriş Tarihi: 26.4.2024 23:32 Son Güncelleme: 26.4.2024 23:54

Ergin Ataman skandal tehdit sonrası konuştu! “Tehditler bize sökmez, Cumhurbaşkanımızdan destek mesajı aldım”

Ergin Ataman skandal tehdit sonrası konuştu! “Tehditler bize sökmez, Cumhurbaşkanımızdan destek mesajı aldım”

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi. Skandal tehditlerden sonra Ergin Ataman, Başkan Erdoğan'dan destek mesajları aldığını belirtti.

Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup eden Panathinaikos'ta Ergin Ataman, maç sonunda skandal bir tehdide maruz kaldığını açıkladı.

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, kendisine yönelik yapılan tehdidi dile getirdi.

Yaşananlar hakkında çok sert sözler söyleyen deneyimli hoca, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

"CUMHURBAŞKANI'NDAN DESTEK MESAJLARI ALDIM"

Ergin Ataman, A Haber'e yaptığı açıklamalarda Başkan Erdoğan'dan destek mesajlarını aldığını belirtti.

Ataman, yaptığı açıklamada, "Tehdit eden kişi Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden biri. Kim bilmiyorum ama akreditasyonu vardı. 0 kişi "İsrailde göreceksin. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin" dedi. Benim de tepkim "Beni kimse bu şekilde tehdit edemez. Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos koçuyum, Türkiye Milli Takımının koçuyum. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." şeklinde oldu. Maç öncesi EuroLeague organizasyonu benimle ilgili talihsiz ve provokatif bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın bazı insanları provoke ettiğini düşünüyorum. Sağ olsun başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin tüm kademelerinden bu tehdide karşı destek ve güvence mesajları aldım. Tehditler bize sökmez. Bir Türk spor adamı olarak dünyanın neresinde olursa olsun onurla, cesaretle görevimi yaparım." ifadelerini kullandı.

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Ergin Ataman skandal tehdit sonrası konuştu! “Tehditler bize sökmez, Cumhurbaşkanımızdan destek mesajı aldım”
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