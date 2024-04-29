Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider tamamladı

Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka'yı 87-74 mağlup etti.

Bu sonuçla ligdeki 25'inci galibiyetini alan Anadolu Efes, bitime bir hafta kala normal sezonu ilk sırada bitirmeyi garantiledi. Darüşşafaka ise bu sezonki 17'nci mağlubiyetini yaşadı.