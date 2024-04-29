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Giriş Tarihi: 29.4.2024 22:05 Son Güncelleme: 29.4.2024 22:05

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider tamamladı

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 mağlup etti. Ligde 25. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Darüşşafaka Lassa ise ligde 17. kez mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka'yı 87-74 mağlup etti.

Bu sonuçla ligdeki 25'inci galibiyetini alan Anadolu Efes, bitime bir hafta kala normal sezonu ilk sırada bitirmeyi garantiledi. Darüşşafaka ise bu sezonki 17'nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Özlem Yalman, Alper Özgök, Burak Yılmaz

DARÜŞŞAFAKA: Adam 4, Rahkman 16, Berk Demir 6, Pandi 10, Muhsin Yaşar 5, Tolga Kay 4, Woodard 16, Can Korkmaz 11, Rijad Aydın 2, Bora Yaşar, Eren Has

ANADOLU EFES: Larkin 27, Rıdvan Öncel, Clyburn 19, Ercan Osmani 10, Oturu, Bryant 10, Salih Altuntaş 6, Emre Melih Tunca, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu, Burak Can Yıldızlı 4, Erkan Yılmaz 4

1'İNCİ PERİYOT: 24-28

DEVRE: 39-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-65

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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu lider tamamladı
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