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Giriş Tarihi: 30.4.2024 00:42 Son Güncelleme: 30.4.2024 00:42

EuroLeague'den Ergin Ataman'a para cezası!

EuroLeague’den Ergin Ataman’a para cezası!

EuroLeague yönetimi Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a 35 bin Euro para cezası verdi. Panathinaikos ise play-off ilk müsabakasının ardından hakem performanslarına ilişkin yapılan kulüp açıklamaları sebebiyle 30 bin Euro cezaya çarptırıldı.

Yunan ekibinde başantrenör Ergin Ataman, EuroLeague Play-Off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile yapılan maçlarda yaşananlardan dolayı 35 bin Euro para cezası aldı. Ergin Ataman'a Play-Off'lardaki ilk karşılaşmada yaptığı açıklamalardan dolayı 30 bin Euro, ikinci maçtan önce medya ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı 5 bin Euro para cezası verildi.

Öte yandan Panathinaikos Basketbol Takımı'na ise birinci maçtan sonra hakem performanslarına yöneliki açıklamalar nedeniyle 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

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EuroLeague'den Ergin Ataman'a para cezası!
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