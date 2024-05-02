Final Four’a kaldı

THY EuroLeague play-off serisinde Fenerbahçe Beko, evinde Monaco'yu 89-78 mağlup etti. İlk çeyrekte hücumda umduğunu bulamayan (19-21) sarı-lacivertliler, ikinci periyotta vites yükseltti ve soyunma odasına 47-40 üstün gitti. İkinci yarıya iki ekip de tutuk başladı.rakibini son çeyreğe giderken 69-58'lik skorla nakavt etti. Final periyodunda daSeride 2-1 öne geçen Jasikevicius'un ekibi, yarın yine sahasında oynayacağı karşılaşmayı da galip bitirirse Final Four'a katılmaya hak kazanacak.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sarı tişört giyen Fenerbahçe taraftarları müthiş bir ambiyans oluşturdu. Müsabaka öncesinde de Formula 1 temalı koreografiyle görsel şov yapıldı.dikkat çekti.Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski de sevgilisiyle beraber tribündeydi. 24 yaşındaki oyuncunun görüntüsü ekrana yansıtılınca salonda alkış tufanı koptu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Szymanski'yi tezahüratla destekledi.