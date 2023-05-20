3-4 milyon euro için satmayız!

Lazio 20, PSV ise 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Ancak gelecek ücretin %50’si Benfica’ya gidecek. Oyuncuyu 6 milyon Euro’ya alan Kartal ise elinde kalacak rakama razı değil
Beşiktaş'ın orta sahadaki beyni olan Gedson Fernandes, sezon sonu yaklaşırken Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Portekizliyıldızla İtalya'dan Lazio,Hollanda'dan PSV Eindhoven'ın ciddi birşekilde ilgilendiği gelen bilgilerarasında. Oyuncuya karşılık Lazio'nun 20, PSV'nin ise 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, başarılı orta sahayı 1 sezon daha takımda tutmaya kararlı.
İKİ KULVARDAKİ PERFORMANSIYLA DEĞERİNİ ARTIRIR
6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan transfer edilen yıldız ismin sonraki satışından %50 pay yine Portekiz ekibine gidecek. Dolayısıyla bahsedilen bonservisler Beşiktaş'ın kasasına sadece 3-4 milyon Euro kâr koymasını sağlayacak. Siyah-beyazlıyönetim ise bu rakam için Gedson'dan vazgeçmeyecek. Gelecek sezon hem lig hem Avrupa'da daha iyi performans göstererek değerini artıracağına inandığı 24 yaşındaki futbolcu ile yoluna devam edecek.