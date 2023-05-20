3-4 milyon euro için satmayız!

Beşiktaş'ın orta sahadaki beyni olan Gedson Fernandes, sezon sonu yaklaşırken Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.Oyuncuya karşılık Lazio'nun 20, PSV'nin ise 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, başarılı orta sahayı 1 sezon daha takımda tutmaya kararlı.6 milyon Euro bonservisle Benfica'dan transfer edilen yıldız ismin sonraki satışından %50 pay yine Portekiz ekibine gidecek. Dolayısıyla bahsedilen bonservisler Beşiktaş'ın kasasına sadece 3-4 milyon Euro kâr koymasını sağlayacak.Gelecek sezon hem lig hem Avrupa'da daha iyi performans göstererek değerini artıracağına inandığı 24 yaşındaki futbolcu ile yoluna devam edecek.