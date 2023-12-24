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Giriş Tarihi: 24.12.2023

4 adayı var

Ogün ŞAHİNOĞLU
4 adayı var

Genesio ve Solskjaer ile görüşmeler devam ediyor. Breitenreiter, siyah-beyazlı kulüp için diğer teklifleri beklemeye aldı. Sergen Yalçın ihtimali köşede tutulurken Van Nistelrooy, Alanya maçını izledikten sonra olumsuz dönüş yaptı

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü gelecek hafta takımın başına getirmeyi hedefliyor. Bu nedenle çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, Bruno Genesio ile yapılan görüşmelerin ilk etabında anlaşma sağlayamadı. 1.5 yıllık sözleşme önerilen 57 yaşındaki hoca, 3.5 yıllık kontrat ve ekibi hariç sezon başına 3 milyon Euro talep etti. Tarafların temas halinde olduğu belirtildi.

BREİTENREİTER İÇİN ADIM YOK
Ola Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakarken menajeri Jim Solbakken, İstanbul'da yöneticilerle pazarlıklarını sürdürüyor. Görüşmede ana gündem maddesinin sözleşme süresi olduğu öğrenildi. Kulübe önerilen Andre Breitenreiter; Kosova Milli Takımı, Köln ve Hamburg'un tekliflerini Beşiktaş ihtimali nedeniyle beklemeye aldı. Ancak Başkan Hasan Arat ve ekibi, 50 yaşındaki teknik adam için henüz resmi bir adım atmadı.




RUDİ GARCİA DA GERİ ÇEVİRDİ
Yönetim, yabancı hoca konusunda ısrarcı olurken bu nedenle şu ana dek herhangi bir yerli aday gündeme gelmedi. Siyah-beyazlılar için özellikle taraftarların çok istediği Sergen Yalçın doğal aday olarak öne çıkıyor. Deneyimli hocanın, bu aşamada yedekte bekletildiği gelen bilgiler arasında. Bu arada Ruud Van Nistelrooy'un, Alanya maçını izledikten sonra olumsuz dönüş yaptığı ayrıca Rudi Garcia'nın Beşiktaş'ı teşekkür ederek geri çevirdiği öğrenildi.

ARAT: İLK ÖNCE TAKIMI REHABİLİTE ETMELİYİZ
"Beşiktaş'ın ağır ve orta derecede sıkıntıları var. Kısa sürede teknik kadroyu belirleyeceğiz. Tek önceliğimiz futbol"
Beşiktaş YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Arat, sorunları çözmek için göreve geldiklerini söyledi. Kulübün ağır ve orta derecede sıkıntıları olduğunu dile getiren Arat, şöyle devam etti: "Liderler zor hedeflerin insanlarıdır, zor hedeflere ulaşmaktır önemli olan. Ben ve arkadaşlarım bunun için yola çıktık. Allah kısmet ederse en kısa sürede teknik kadromuzu oluşturacağız. Bir an önce takımı rehabilite etmeliyiz. Daha sonra diğer idari yapılanma konularına geçeceğiz ama birinci önceliğimiz acil olarak futbol."

ANITKABİR'E AKIN ETTİLER
Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'e gitti. Ziyarete siyah-beyazlı kulübün Divan ve genel kurul üyeleri, dernekler ile çok sayıda taraftar katıldı. Arat, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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