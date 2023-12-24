4 adayı var

Genesio ve Solskjaer ile görüşmeler devam ediyor. Breitenreiter, siyah-beyazlı kulüp için diğer teklifleri beklemeye aldı. Sergen Yalçın ihtimali köşede tutulurken Van Nistelrooy, Alanya maçını izledikten sonra olumsuz dönüş yaptı
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü gelecek hafta takımın başına getirmeyi hedefliyor. Bu nedenle çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, Bruno Genesio ile yapılan görüşmelerin ilk etabında anlaşma sağlayamadı. 1.5 yıllıksözleşme önerilen 57yaşındaki hoca, 3.5 yıllıkkontrat ve ekibi hariç sezon başına3 milyon Euro talep etti. Tarafların temas halinde olduğu belirtildi.
BREİTENREİTER İÇİN ADIM YOK
Ola Gunnar Solskjaer,Beşiktaş'ın ilgisinesıcak bakarken menajeriJim Solbakken,İstanbul'da yöneticilerlepazarlıklarınısürdürüyor. Görüşmedeana gündemmaddesinin sözleşme süresi olduğuöğrenildi. Kulübe önerilen AndreBreitenreiter; Kosova Milli Takımı,Köln ve Hamburg'un teklifleriniBeşiktaş ihtimali nedeniyle beklemeyealdı. Ancak Başkan Hasan Arat veekibi, 50 yaşındaki teknik adam içinhenüz resmi bir adım atmadı.
RUDİ GARCİA DA GERİ ÇEVİRDİ
Yönetim, yabancı hoca konusunda ısrarcı olurken bu nedenle şu ana dek herhangi bir yerli aday gündeme gelmedi. Siyah-beyazlılar için özellikle taraftarların çok istediği Sergen Yalçın doğal aday olarak öne çıkıyor. Deneyimli hocanın, bu aşamada yedekte bekletildiği gelen bilgiler arasında. Bu arada Ruud VanNistelrooy'un, Alanya maçını izlediktensonra olumsuz dönüş yaptığı ayrıcaRudi Garcia'nın Beşiktaş'ı teşekkürederek geri çevirdiği öğrenildi.
ARAT: İLK ÖNCE TAKIMI REHABİLİTE ETMELİYİZ
"Beşiktaş'ın ağır ve orta derecede sıkıntıları var. Kısa sürede teknik kadroyu belirleyeceğiz. Tek önceliğimizfutbol" Beşiktaş YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Arat, sorunları çözmek için göreve geldiklerini söyledi. Kulübün ağır ve orta derecede sıkıntıları olduğunu dile getiren Arat, şöyle devam etti: "Liderler zor hedeflerin insanlarıdır, zor hedeflere ulaşmaktır önemli olan. Ben ve arkadaşlarım bunun için yola çıktık. Allah kısmet ederse en kısa sürede teknikkadromuzu oluşturacağız. Bir an önce takımırehabilite etmeliyiz. Daha sonra diğer idari yapılanma konularına geçeceğiz ama birinci önceliğimiz acil olarak futbol."
ANITKABİR'E AKIN ETTİLER Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'e gitti. Ziyarete siyah-beyazlı kulübün Divan ve genel kurul üyeleri, dernekler ile çok sayıda taraftar katıldı. Arat, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.