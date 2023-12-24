4 adayı var

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü gelecek hafta takımın başına getirmeyi hedefliyor. Bu nedenle çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, Bruno Genesio ile yapılan görüşmelerin ilk etabında anlaşma sağlayamadı.Tarafların temas halinde olduğu belirtildi.Görüşmedeana gündemmaddesinin sözleşme süresi olduğuöğrenildi. Kulübe önerilen AndreBreitenreiter; Kosova Milli Takımı,Köln ve Hamburg'un teklifleriniBeşiktaş ihtimali nedeniyle beklemeyealdı. Ancak Başkan Hasan Arat veekibi, 50 yaşındaki teknik adam içinhenüz resmi bir adım atmadı.Yönetim, yabancı hoca konusunda ısrarcı olurken bu nedenle şu ana dek herhangi bir yerli aday gündeme gelmedi. Siyah-beyazlılar için özellikle taraftarların çok istediği Sergen Yalçın doğal aday olarak öne çıkıyor. Deneyimli hocanın, bu aşamada yedekte bekletildiği gelen bilgiler arasında."Beşiktaş'ın ağır ve orta derecede sıkıntıları var. Kısa sürede teknik kadroyu belirleyeceğiz.YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Arat, sorunları çözmek için göreve geldiklerini söyledi. Kulübün ağır ve orta derecede sıkıntıları olduğunu dile getiren Arat, şöyle devam etti: "Liderler zor hedeflerin insanlarıdır, zor hedeflere ulaşmaktır önemli olan. Ben ve arkadaşlarım bunun için yola çıktık.Daha sonra diğer idari yapılanma konularına geçeceğiz ama birinci önceliğimiz acil olarak futbol."Kulübü'nün yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'e gitti. Ziyarete siyah-beyazlı kulübün Divan ve genel kurul üyeleri, dernekler ile çok sayıda taraftar katıldı. Arat, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.