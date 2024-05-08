7 milyon TL prim cepte!

Beşiktaş, son düdükle büyük coşku yaşarken. Oyuncuları kutlayan başkan, büyük zaferin coşkusuyla primi deöğrenildi.Muçi'nin yanı sıra maçta yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan"Kötü oynadığımızda bile stadı dolduran taraftarımız bize büyük güç veriyor. İnşallah onlara kupayı da hediye ederiz" dedi.ise "Artık tek bir adım kaldı. Taraftarımız mutlu olduğu için mutluyuz" diye konuştu.