7 milyon TL prim cepte!

Beşiktaş, son düdükle büyük coşku yaşarken Başkan Hasan Arat da son seçimde yarıştığı Serdal Adalı ile birlikte soluğu soyunma odasında aldı
. Oyuncuları kutlayan başkan, büyük zaferin coşkusuyla primi de 7 milyon TL olarak açıkladı. Bu miktarı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın ortak ödeyeceği
öğrenildi.
HEDİYE EDECEĞİZ
Muçi'nin yanı sıra maçta yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Mert,
"Kötü oynadığımızda bile stadı dolduran taraftarımız bize büyük güç veriyor. İnşallah onlara kupayı da hediye ederiz" dedi. Salih Uçan
ise "Artık tek bir adım kaldı. Taraftarımız mutlu olduğu için mutluyuz" diye konuştu.