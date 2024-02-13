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Giriş Tarihi: 13.2.2024

Aboubakar dönecek!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Aboubakar dönecek!

Oyuncularının azim ve savaşçılığından memnun kaldığını ancak skoru alamadıklarını belirten Santos, “Aboubakar ile birlikte sakatlar da döndüğünde daha iyi olacağız” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, takımın başında 6. lig maçına çıkarken 8 puan topladı. 69 yaşındaki çalıştırıcı, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını da vurgularken herkesin merak ettiği Aboubakar konusuna da açıklık getirdi. Oyuncularının sahada gösterdiği azimden memnun olduğunu söyleyen Santos, şöyle devam etti: "Bazı şeyleri düzeltmeliyiz. Organize atak anlamında sıkıntılar yaşadık. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi. Aboubakar da aramıza katılacak. Masuaku, Salih, Colley, Rashica... Bu oyuncular takımla birlikte olacak. O zaman çok daha iyi sonuçlar olacak.

YENİLERİ KONUŞMAM!
Yeni oyuncular geldi, sakatlıktan dönecek olanlar var. Herkes beraber oynamaya başlayınca onların da bu savaşa katılması ile daha iyi sonuçlar olacaktır. 3 yeni oyuncu özelinde konuşmak, diğerlerine haksızlık olur."
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Aboubakar dönecek!
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