Aboubakar dönecek!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, takımın başında 6. lig maçına çıkarken 8 puan topladı. 69 yaşındaki çalıştırıcı, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını da vurgularken herkesin merak ettiği Aboubakar konusuna da açıklık getirdi. Oyuncularının sahada gösterdiği azimden memnun olduğunu söyleyen Santos, şöyle devam etti:Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi. Aboubakar da aramıza katılacak. Masuaku, Salih, Colley, Rashica... Bu oyuncular takımla birlikte olacak. O zaman çok daha iyi sonuçlar olacak.Yeni oyuncular geldi, sakatlıktan dönecek olanlar var.3 yeni oyuncu özelinde konuşmak, diğerlerine haksızlık olur."