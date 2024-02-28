Aboubakar forma bekliyor

Sakatlıktan döndükten sonra Konyaspor ve İstanbulspor'a karşı son bölümlerde oyuna dahil olan Vincent Aboubakar, bugün kupada ilk 11'de başlamayı arzu ediyor.Ancak 32 yaşındaki santrforla ilgili kesin kanaat oluşmuş değil.Sonradan oyuna dahil olduğu ligdeki Konyaspor maçında tribünlerin protestosuyla karşılaşan Aboubakar, pazar günü İstanbulspor mücadelesinde de 77. dakikada girmişti. Kamerunlu futbolcu, yeniden gollerini atıp taraftarla barışmak istiyor.SIYAH-beyazlılarda, bugünkü Konyaspor mücadelesinde fiziksel olarak daha zinde bir takımın sahada yer alması için üç ismin kulübeye çekilmesi bekleniyor. İstanbulspor karşılaşmasında 11'de görev alan Arthur Masuaku'nun yerine sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'un forma giymesi planlanıyor. Ayrıca hücumda Cenk Tosun'un dinlendirilerek Jackson Muleka'ya forma verileceği, sağ bekte de Jonas Svensson ile Onur Bulut arasında değişim yaşanacağı kaydedildi.