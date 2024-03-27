Aboubakar mesajı aldı!

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'daki düşüşe Fernando Santos el koydu! Portekizli çalıştırıcının görüşme yaparak,dediği başarı santrfor, milli arada sıkı çalıştı. 32 yaşındaki oyuncu, hocasının uyarılarını dikkate alarak işine dört kolla sarıldı. Yeniden çıkış yapmak isteyen tecrübeli golcü, takım antrenmanlarının dışında fiziksel eksiklerini kapatabilmek adına özel antrenörüyle de çalışmalar yürüttü.SIYAH-beyazlıların ara transfer döneminde 12 milyon Euro bedelle kadroya dahil ettiği Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında görev alamamıştı. Libyalı orta saha, iki haftalık tedavinin ardından takıma geri döndü. 27 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli aranın ardından oynanacak Başakşehir maçında 11'deki yerini alacak.