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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Alli kulübeye Gedson sahaya

Alli kulübeye Gedson sahaya

İngiliz oyuncu istatistikleri ile dökülünce Gedson’a yeniden ilk 11 yolu gözüktü

Sakatlık sonrasında derbide Dele Alli'nin sahaya çıkması herkes için sürpriz olarak algılandı. İngiliz oyuncunun performansı ise beklenenin çok uzağında kaldı. Maç boyunca 17 pas kullanan ancak sadece %70'lik isabet sağlayan Dele Alli, girdiği 9 ikili mücadelede sadece 4 kez kazanan taraf oldu. Hiç hava topu alamayan ve 1 kez kaybeden 26 yaşındaki yıldız, ayrıca 2 defa da ofsayta yakalandı. Hayal kırıklığı yaşatan İngiliz futbolcu, bu hafta Giresun'da kulübeye çekilecek ve yerini Gedson Fernandes'e bırakacak.

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Haftalardır devam eden kaleci tartışmalarına yine Ersin Destanoğlu son noktayı koydu. Sözleşmesini uzatıp ardından derbide sahaya çıkan 21 yaşındaki file bekçisi yaptığı iki kritik kurtarışla da göz doldurdu. Teknik heyetin de Ersin'i artık 1. kaleci olarak değerlendireceği ve Mert Günok-Emre Bilgin arasında kulübe tercihi yapacağı öğrenildi.

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Alli kulübeye Gedson sahaya
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