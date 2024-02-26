Almanlar’dan Semih’e göz hapsi

Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızıAvrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. 18 yaşındaki milli yetenek, İstanbulspor maçında da göz hapsindeydi.ve'dan birçok kulüp genç oyuncuyla yakından ilgilenirken,Almanya Bundesliga ekibivescoutları, Semih Kılıçsoy'u İstanbulspor maçında tribünden izledi. Gözlemcilerin sıradaki maçlar olanvekarşılaşmalarını da yine yerinde seyrederek kulüplerine bir ön rapor sunacakları kaydedildi.