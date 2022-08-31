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Giriş Tarihi: 1.9.2022

Altyapının meyveleri

Altyapının meyveleri

Beşiktaş öz kaynak düzeninden gelen Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı’nın transferlerinden 10 milyon Euro (Yaklaşık 183 milyon TL) kazandı

İlk olarak Rıdvan Yılmaz'ı İskoç ekibi Rangers'a gönderen Beşiktaş, ardından tartışmalar arasında Emirhan İlkhan'ın da Torino'ya transferini yaşadı. Son olarak da Avusturya kampındaki Plzen maçı sonrası kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı da Braga'ya imza atmak için dün Portekiz'e gitti. Siyah-beyazlılar bu üç oyuncunun transferinden kasasına net 10 milyon Euro (yaklaşık 183 milyon TL) koyarken önemli bir gelir elde etmiş oldu. Rıdvan, Emirhan ve Serdar gittikleri kulüplerde başarılı oldukça Beşiktaş da kazanmaya devam edecek. Bu üç oyuncunun sözleşmelerinde de sonraki satıştan pay maddeleri yer alıyor. Ayrıca bonuslarda 3.5 milyon Euro'yu buluyor.



ÜÇ OYUNCUNUN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

RIDVAN YILMAZ
4 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus ve %20 sonraki satıştan pay.

EMIRHAN İLKHAN
4.5 milyon Euro bonservis bedeli + başka kulübe sonraki satışından %15 pay.

SERDAR SAATÇI
1.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus + %20 sonraki satıştan pay.

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