Aranan lider Nemanja Matic

Şu ana dek Jonas Svensson'u takıma dahil eden, Eric Bailly ile yollarını ayıran, Jean Onana ile Valentin Rosier'i kiralık gönderen siyah-beyazlılar, transfer hamlelerinde hızlıca adım atarak eksikleri gidermeye çalışıyor. Listeye birçok isim girip çıkarken bunlardan sonuncusu da Nemanja Matic oldu.35 yaşındaki ön libero Fransa'nın Rennes takımında forma giyerken, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.Siyah-beyazlı kulüp dışında tecrübeli isme İngiltere'den Fulham ve Fransa'dan Lyon ile birlikte İtalya'dan da isteyenlerin olduğu kaydedildi. Matic cephesiyle temasa geçen Kara Kartal, şartlarını araştırırken koşulların uygun olması halinde masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak.