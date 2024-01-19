Aranan lider Nemanja Matic

Teknik direktör Fernando Santos’un lider oyuncu talebi üzerine yönetim harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Rennes’le yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp futbolcu ile masaya oturacak
Şu ana dek Jonas Svensson'u takıma dahil eden, Eric Bailly ile yollarını ayıran, Jean Onana ile Valentin Rosier'i kiralık gönderen siyah-beyazlılar, transfer hamlelerinde hızlıca adım atarak eksikleri gidermeye çalışıyor. Listeye birçok isim girip çıkarken bunlardan sonuncusu da Nemanja Matic oldu. Yönetim, teknik direktörFernando Santos'un talebi doğrultusundatakıma lider oyuncukazandırmak istediği için gözüneMatic'i kestirdi.
ÜÇ BÜYÜK LİGDEN TALİPLERİ VAR
35 yaşındaki ön libero Fransa'nın Rennes takımında forma giyerken, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. Yazın 2.5 milyon Euro'yaRennes'e transferolan ve bu sezon 19 maçaçıkıp 3 de asist yapan yıldızoyuncunun tek talibi Beşiktaşdeğil. Siyah-beyazlı kulüp dışında tecrübeli isme İngiltere'den Fulham ve Fransa'dan Lyon ile birlikte İtalya'dan da isteyenlerin olduğu kaydedildi. Matic cephesiyle temasa geçen Kara Kartal, şartlarını araştırırken koşulların uygun olması halinde masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak.