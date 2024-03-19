Artık daha fazla beklemem!

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cenk Tosun, yönetimi beklememe kararı aldı.Son 11 lig maçında yalnızca 1 gol atabilen, 3 de asist yapan tecrübeli oyuncunun performansı, yönetimde soru işaretleri yarattı. Bu nedenledenilse de 32 yaşındaki forvete şu ana kadar teklif yapılmadı.Artık daha fazla beklemek istemeyen milli yıldız, kendisine yurt dışından olan ilgiyi değerlendirmeye alacak.ANTALYASPOR mağlubiyetiyle milli araya moralsiz giren Beşiktaş'ta takıma 4 gün izin verildi. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına perşembe günü başlayacak. Milli takımlara gidenlerin dışında, oyuncuların bir kısmı izni ülkesinde geçirmek için yurt dışına çıkarken, kimisi tercihini Türkiye'de kalmaktan yana kullandı.