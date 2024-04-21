Artık özgürsün!

Beşiktaş'ta üst üste 5 maçta yaşanan puan kaybı sonrası Fernando Santos ile yollar ayrılmış ve sezon sonuna kadar takımın teknik sorumluluğu Serdar Topraktepe'ye verilmişti.Özellikle ilk golün sahibi olan Ernest Muçi öne çıkan isim oldu. Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 11 milyon Euro bedelle Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu, geldiği günden bu yana en iyi performanslarından birisini sergiledi.Muçi'nin özellikle sahada tek 10 numara olması ve kendisine özgürlük sağlanmasından dolayı motive olduğu kaydedildi. 23 yaşındaki futbolcuya ayrıca şut konusunda da güven sağlandı ve en güçlü yanlarından biri olan bu yeteneğinin ortaya çıkması için "Kaleyi gördüğünde denemekten çekinme" diye teknik heyet tarafından talimat verildiği belirtildi. Başarılı futbolcu, son 7 maçta en fazla şutu Ankaragücü karşısında çekerek (5) bir de gol kaydetti.Muçi'nin kendisine sağlanan serbestlik sonrası rahatladığı ve "Artık gerçek performansımı izleteceğim" dediği kaydedildi.Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı. Toplam 863 dakika sahada kalırken 3 kez fileleri havalandırdı. Forma giydiği tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Arnavut futbolcu, gollerinin tamamını ligde bulurken şu ana kadar asist yapamadı.