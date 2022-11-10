Asla pes etmek yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "İlk yarıdaki ciddiyet için oyunculara teşekkür ediyorum ama ikinci devrede tempo düşürüp top kullanamamamız bizim eksiklerimiz. Rakibi oynatıyoruz" diye konuştu. Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu dile getiren Güneş, "Derbi mağlubiyeti bazı taraftarlara hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Beşiktaş bir ailedir ve birlikte güçlüdür.Takımı sürükleyen futbolcu burada kalır. Bu maçta günün en iyisi genç(!) Atiba'ydı. Akıl var, teknik var, gayret var. Atiba bize teknik ekipte de faydalı olabilecek bir isim" ifadelerini kullandı.