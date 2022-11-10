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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Asla pes etmek yok

Asla pes etmek yok

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirten Güneş, lig için de “Derbi hayal kırıklığı yaratmış olabilir ama şampiyonluk adına umudumuz da gücümüz de var” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "İlk yarıdaki ciddiyet için oyunculara teşekkür ediyorum ama ikinci devrede tempo düşürüp top kullanamamamız bizim eksiklerimiz. Rakibi oynatıyoruz" diye konuştu. Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu dile getiren Güneş, "Derbi mağlubiyeti bazı taraftarlara hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Beşiktaş bir ailedir ve birlikte güçlüdür. Lig şampiyonluğu için umudumuz da gücümüz de var. Pes etmek gibi bir durum yok. Takımı sürükleyen futbolcu burada kalır. Bu maçta günün en iyisi genç(!) Atiba'ydı. Akıl var, teknik var, gayret var. Atiba bize teknik ekipte de faydalı olabilecek bir isim" ifadelerini kullandı.

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