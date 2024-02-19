Bana bir hafta ver!

Beşiktaş'ta tedavisinin tamamlanmasının ardından bu hafta yapılan tüm idmanlarda yer alan Vincent Aboubakar ile Fernando Santos bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, talebesine, "Hazır mısın? Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Kamerunlu forvet ise "Vücudum yavaş yavaş toplarlanıyor. Şu an tam hazır değilim. 1 haftaya daha ihtiyacım var" karşılığını verdi. Aboubakar'ı Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürmek isteyen deneyimli hoca, aldığı cevap nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Kadroya alınacak olan 32 yaşındaki golcü, mücadelenin gidişatına göre ikinci yarıda oyuna dahil olacak.Yıldız santrfor, son olarak 9 Aralık tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda F.Bahçe'ye karşı 3-1 kaybedilen maçta görev almıştı.KAYSERİ hayal kırıklığı sonrası Santos'un Konyaspor maçında kadroda değişikliğe gideceği belirtildi. Stoperde Necip'in yerine Colley'in oynaması beklenirken, sol bekte Masuaku'nun, orta sahada da Al-Musrati'nin olacağı öğrenildi. Sakatlığı geçen Rashica'nın sağ kanada geçeceği, Muci'nin ise 10 numarada değerlendirileceği kaydedildi.