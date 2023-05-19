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Giriş Tarihi: 19.5.2023

Barrios’ta çözüm sponsor desteği

Ogün ŞAHİNOĞLU
Barrios’ta çözüm sponsor desteği

Beşiktaş, Zenit forması giyen Kolombiyalı ön liberonun transferi için stadına sponsor olmayı arzu eden Rus şirketin yardımına başvuracak

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Wilmar Barrios bu transfere yeşil ışık yakmış durumda. Ancak siyah-beyazlıların bu işi kendi ekonomisiyle çözmesi kolay değil. 29 yaşındaki ön libero, Şubat 2019'da 15 milyon Euro'ya Boca Juniors'tan Zenit'in yolunu tutmuştu. Piyasa değeri 20 milyon Euro gösterilen başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın sponsor desteğine ihtiyacı şart. Oyuncu cephesi Zenit'te mutlu olduklarını belirtse de Rus kulüplerinin Avrupa'da yer alamaması nedeniyle yeni bir adıma olumlu yaklaşıyor. Bu noktada Beşiktaş'ın stadyum sponsorluğu için görüşme yürüttüğü Rus menşeli şirketten destek alabileceği belirtildi. Siyahbeyazlıların stadına sponsor olmayı arzu eden söz konusu şirket, aynı zamanda Zenit'in de en büyük sponsoru ve destekçisi.

Adana'da ideale dönüyor
Sakatlıklarını atlatan Omar Colley, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal takıma katıldı. Şenol Güneş, son oynanan Antalyaspor maçında faydalanamadığı Colley ve Salih'i, Adana Demirspor karşısında ilk 11'e yerleştirip ideal kadrosuna kavuşacak. Welinton ile Maxim kulübeye çekilecek, Ghezzal'ın da yedek soyunması bekleniyor

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Barrios’ta çözüm sponsor desteği
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