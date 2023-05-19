Barrios’ta çözüm sponsor desteği

Beşiktaş, Zenit forması giyen Kolombiyalı ön liberonun transferi için stadına sponsor olmayı arzu eden Rus şirketin yardımına başvuracak
Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Wilmar Barrios bu transfere yeşil ışık yakmış durumda. Ancak siyah-beyazlıların bu işi kendi ekonomisiyle çözmesi kolay değil. 29 yaşındaki ön libero, Şubat 2019'da 15 milyon Euro'ya Boca Juniors'tan Zenit'in yolunu tutmuştu. Piyasa değeri20 milyon Euro gösterilenbaşarılı futbolcu içinBeşiktaş'ın sponsor desteğineihtiyacı şart. Oyuncu cephesi Zenit'te mutlu olduklarını belirtse de Rus kulüplerinin Avrupa'da yer alamaması nedeniyle yeni bir adıma olumlu yaklaşıyor. Bu noktada Beşiktaş'ın stadyum sponsorluğu için görüşme yürüttüğü Rus menşeli şirketten destek alabileceği belirtildi. Siyahbeyazlılarınstadına sponsorolmayı arzu eden sözkonusu şirket, aynı zamandaZenit'in de en büyüksponsoru ve destekçisi.
Adana'da ideale dönüyor
Sakatlıklarını atlatan Omar Colley, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal takıma katıldı. Şenol Güneş, son oynanan Antalyaspor maçında faydalanamadığı Colley ve Salih'i, Adana Demirspor karşısında ilk 11'e yerleştirip ideal kadrosuna kavuşacak. Welinton ile Maxim kulübeye çekilecek, Ghezzal'ın da yedek soyunması bekleniyor