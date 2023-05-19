Barrios’ta çözüm sponsor desteği

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Wilmar Barrios bu transfere yeşil ışık yakmış durumda. Ancak siyah-beyazlıların bu işi kendi ekonomisiyle çözmesi kolay değil. 29 yaşındaki ön libero, Şubat 2019'da 15 milyon Euro'ya Boca Juniors'tan Zenit'in yolunu tutmuştu.Oyuncu cephesi Zenit'te mutlu olduklarını belirtse de Rus kulüplerinin Avrupa'da yer alamaması nedeniyle yeni bir adıma olumlu yaklaşıyor. Bu noktada Beşiktaş'ın stadyum sponsorluğu için görüşme yürüttüğü Rus menşeli şirketten destek alabileceği belirtildi.Sakatlıklarını atlatan Omar Colley, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal takıma katıldı. Şenol Güneş, son oynanan Antalyaspor maçında faydalanamadığı Colley ve Salih'i, Adana Demirspor karşısında ilk 11'e yerleştirip ideal kadrosuna kavuşacak. Welinton ile Maxim kulübeye çekilecek, Ghezzal'ın da yedek soyunması bekleniyor