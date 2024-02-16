Başarı istiyorsan para harcayacaksın

eşiktaş'ın yeni transferlerinden Al-Musrati, basın mensuplarının karşısına çıkarken, kendisine yöneltilen sorulara oldukça cesur cevaplar verdi. Libyalı orta saha, 11 milyon Euro'luk bonservisle kulüp tarihinin en pahalı transferi olduğunun altının çizilmesi üzerine, "Bu tabii ki bir oyuncunun hoşuna gider. İyi bir takım olmak ve başarı kazanmak için çok para harcamanız gerekiyor.dedi.Al-Musrati şöyle devam etti: "Zor bir dönemde geldiğimin farkındayım.. Harika bir hocamız var. Burada başarılı olmak için tüm imkânlara sahibiz. "Herkese Musrati'nin kim olduğunu göstermem gerekiyor. Beni Portekiz'den bilenler vardır ama hedefim kulübümle birlikte en üst sırada olmak, özellikle gelecek sene zirve mücadelesi vermek ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak olacak."çen yaz Türkiye'den kendisiyle temasa geçen takımlar olduğunu ancak Braga'nın ayrılmasına izin vermediğini dile getiren Al-Musrati, antrenman sahalarıyla ilgili soruyu ise "Portekiz'e göre biraz daha farklı geldi gözüme. Zeminler daha iyi olabilirdi ama Braga'daki gibi burada da her şey var" şeklinde cevapladı.