Başkan görseydi cevabını verirdi

Beşiktaş İkinci Başkanı Erngin Baltacı, Vodafone Park'ta gerçekleşen bayramlaşma töreninde TFF yönetimine karşı sert ifadeler kullandı. Yalnızca Beşiktaş için değil herkes için adalet istediklerini vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, "Bizim yönetim olarak abdestimizden kuşkumuz yok. Beşiktaş ile birtakım kurumlar arasında bir beyaz sayfa açılmayacaksa sonunda ne olacağını düşünmeden biz de bu işe devam ederiz.ifadelerini kullandı.