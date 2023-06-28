Başkan görseydi cevabını verirdi

Beşiktaş İkinci Başkanı Erngin Baltacı, Vodafone Park'ta gerçekleşen bayramlaşma töreninde TFF yönetimine karşı sert ifadeler kullandı. Yalnızca Beşiktaş için değil herkes için adalet istediklerini vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, "Büyük camialar ancakve ancak içlerinden zayıflatılabilirsebaşa çıkılabilir hale gelir. Bizim yönetim olarak abdestimizden kuşkumuz yok. Beşiktaş ile birtakım kurumlar arasında bir beyaz sayfa açılmayacaksa sonunda ne olacağını düşünmeden biz de bu işe devam ederiz. Başkanımızkonuşurken yapılan hareketi (TFFBaşkanı Büyükekşi'nin gülmesi)keşke görebilseydi de cevabınıkürsüden verseydi. Birliğimizi vedirliğimizi kuvvetlendirelim" ifadelerini kullandı.