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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Başkan görseydi cevabını verirdi

Başkan görseydi cevabını verirdi
Beşiktaş İkinci Başkanı Erngin Baltacı, Vodafone Park'ta gerçekleşen bayramlaşma töreninde TFF yönetimine karşı sert ifadeler kullandı. Yalnızca Beşiktaş için değil herkes için adalet istediklerini vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, "Büyük camialar ancak ve ancak içlerinden zayıflatılabilirse başa çıkılabilir hale gelir. Bizim yönetim olarak abdestimizden kuşkumuz yok. Beşiktaş ile birtakım kurumlar arasında bir beyaz sayfa açılmayacaksa sonunda ne olacağını düşünmeden biz de bu işe devam ederiz. Başkanımız konuşurken yapılan hareketi (TFF Başkanı Büyükekşi'nin gülmesi) keşke görebilseydi de cevabını kürsüden verseydi. Birliğimizi ve dirliğimizi kuvvetlendirelim" ifadelerini kullandı.

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Başkan görseydi cevabını verirdi
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