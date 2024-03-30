Berghuis aşkı yine alevlendi

Beşiktaş yönetimi, hem sezon başında hem de devre arasında transfer listesine giren Steven Berghuis için bir kez daha atağa kalktı. Yazın sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal ile vedalaşacak olan siyah-beyazlılar, yerine Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Ajax ile 1 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki sağ kanadın ayrılmayı düşündüğü ve bu nedenle gelecek tekliflere kapıyı açtığı kaydedildi. Hollanda ekibinde yıllık 2 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcunun, ilk temas sonrası Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi.
Bunun üzerine futbol koordinatörü Samet Aybaba ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar görüşmeler için soluğu Hollanda'da aldı.
OCAK AYINDA MESAJI VERMİŞTİ
Kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle masaya oturacak olan yönetim, anlaşma zemini arayacak. Berghuis, geçtiğimiz ocak ayında kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna, "Beşiktaş'ın daha önce benimle ilgili araştırmaları olduğunu iyi biliyorum. Bu konuda bana da bilgi verildi. Transfer konusunda üç taraf var. Sadece bana bağlı değil. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ben yazın ayrılmaktan yanayım"
yanıtını vermişti.
TRANSFERIN PATRONU YÜCEL OLDU
Bu arada Beşiktaş Kulübü, iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacaktır"
denildi.