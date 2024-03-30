Berghuis aşkı yine alevlendi

Beşiktaş yönetimi, hem sezon başında hem de devre arasında transfer listesine giren Steven Berghuis için bir kez daha atağa kalktı.Ajax ile 1 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki sağ kanadın ayrılmayı düşündüğü ve bu nedenle gelecek tekliflere kapıyı açtığı kaydedildi.Bunun üzerine futbol koordinatörü Samet Aybaba ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar görüşmeler için soluğu Hollanda'da aldı.Kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle masaya oturacak olan yönetim, anlaşma zemini arayacak. Berghuis, geçtiğimiz ocak ayında kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna,yanıtını vermişti.Bu arada Beşiktaş Kulübü, iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada,denildi.