Berkay sessizce Beşiktaş’a döndü

Beşiktaş'ın yazın Sheriff Tiraspol'e kiralık olarak gönderdiği Berkay Vardar'ın, kulübe geri döndüğü ortaya çıktı. Şenol Güneş'in geçtiğimiz sezon kendisine verdiği şansı iyi değerlendiremeyen, yaz kampında da göze giremeyen genç orta saha, tecrübe kazanması için Moldova ekibine yollandıKulüpten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken,